15 bin lira ödedi

Girne- Güzelyurt anayolu Yavuz Çıkarma Anıtı civarında yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Watt’a (57) çaparak ölümüne neden olan sürücü Ali Bayırbaşı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 500 bin liralık kefalet senedi ve 15 bin TL nakit teminat yatırılması şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.

Soruşturmayı yapan polis, ölümle sonuçlanan kazanın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, yönetimindeki LS 067 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyreden Ali Bayırbaşı’nın yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Watt'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Leyla Watt’ın Girne Akçiçek Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kişinin 250'şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.