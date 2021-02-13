Cezaevinde tam bir skandal

Serdar ŞENGÜL

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sorunları anlattı. Kayalı, cezaevindeki 100 kameradan 50’sinin çalışmadığını, 25’inin ise yüksek kalitede görüntü vermediğini belirtti. Kayalı, 290 kişinin tutulabileceği cezaevinde şu anda 690 kişi olduğunu, ayrıca gardiyan eksikliği de olduğunu söyledi. Kayalı, cezaevinde altyapı sorunları olduğunu, Alexander Satlaev’in bu olumsuz şartları kullanarak, firar ettiğini dile getirdi.

Kayalı, cezaevinde elektriğin kesilmediği gün olmadığını ve projektör sisteminde de sorunlar olduğunu belitti. Yeni cezaevine geçmek için Teşkilat Yasası’nın onayını beklediklerini kaydetti.

Cezaevinde sorun çok

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Gündem Özel programına telefonla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Cezaevinde yaşanan sorunlara değinen Kayalı, en fazla 290 mahkûmun kalabileceği yerde 690 kişinin tutulduğunu ifade etti. Kayalı, bu sorunu defalarca dile getirdiklerini ancak bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

Alexander Satlaev’in Merkezi Cezaevi’nden firarına da değinen Kayalı, sanığın kaçtığı 8 Şubat tarihinden uzunca bir süre önce cezaevinin mevcut koşulları konusunda sorunlar yaşandığını, bunların pek çok kez kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Satlaev’in kaçma sebebi olarak ifade edilen rögarların birçoğunda çökmeler yaşandığını, cezaevi yönetiminin de bu çökmeleri tamir etmeye çalıştığını ifade eden Kayalı, “Kapılar, pencereler dökülüyor. Kapıların, cezaevi çalışanları üzerine düşmesi an meselesi” dedi.

Cezaevindeki projektör sistemle ilgili de sorunlar yaşandığını ifade eden Kayalı, ayrıca 100 kameranın 50’sinin çalışmadığını, 25’inin ise kaliteli bir görüntü vermediğini söyledi.

Satlaev’in, tüm bu koşulları boşluk olarak değerlendirerek bu firarı gerçekleştirdiğini belirten Kayalı, ancak rögar içine saklanıp, tırmanarak kaçtığına dair bir görüntü olmadığını ifade etti.

Sürekli elektrikler kesiliyor

Cezaevindeki mevcut sorunların, pandemi süreci ve kış aylarıyla ayrı bir zorluk içine girdiğini ifade eden Birlik Başkanı Kayalı, “Cezaevinin fiziki altyapısıyla ilgili defalarca açıklamalarda bulundu. Kış aylarında, cezaevinin elektriğinin kesilmediği gün yoktur. Sürekli sigortalar atıyor. Cezaevi çalışanları elektrik otomatiklerinin başında adeta nöbet tutuyor” dedi.

Yeni cezaevine taşınmak için, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinden bu yana Teşkilat Yasası’nın onaylanmasını beklediklerini belirten Kayalı, “Teşkilat Yasamız seçimlerden önce Başbakana gönderildi ancak halen sonuçlanmadı. Taşınmak için bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.