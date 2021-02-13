Kuzeyde 40, güneyde 133 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte 40, Güney Kıbrıs’ta ise 113 vaka belirlenirken bir kişi hayatını kaybetti.

KKTC’de dün yapılan test sayısının 4 bin 222 olduğu, 25’i yerel 15’i temaslı 40 pozitif vaka saptandığı, 43 hastanın iyileşerek taburcu olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalardan 15'inin Lefkoşa, 20'sinin Girne, 4'ünün Mağusa, birininse Güzelyurt bölgesinden olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC’de toplam test sayısı 462 bin 775’e, vaka sayısı 3 bin 7’ye, iyileşip taburcu olanların sayısı 2 bin 230’a yükseldi.

Tedavisi devam eden toplam 760 kişiden 1’i yoğun bakım servisinde, 173’ü Pandemi Merkezi’nde, 576’sı pandemik otellerinde takip ediliyor. Bugüne kadar 17 Coronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 31 bin 205 test neticesinde 113 vaka belirlenirken 49 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan bir kadın hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle toplam ölü sayısı 219, toplam vaka sayısı ise 32 bin 288’e yükseldi.

Halen tedavisi süren 86 hastadan 29’unun durumunun kritik olduğu açıklandı.