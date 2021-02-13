Komisyon raporu açıklandı

Güney Kıbrıs’ın ekonomisinde yüzde 3.2 büyüme bekleniyor

Komisyon raporu açıklandı
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  Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın ekonomisiyle ilgili kış tahminlerini yayımladı. Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs için 2021 yılında yüzde 3.2, 2022 yılında ise yüzde 3.1 ekonomik büyüme öngördüğünü yazdı.

   Habere göre Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında ise Güney Kıbrıs ekonomisinde yüzde 5.8 daralma olduğunun tahmin edildiğini de belirtti.
   Öte yandan Politis gazetesi Avrupa Parlamentosu’nun “Parlameter 2020” araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların yüzde 58’inin, ülkenin ekonomik durumunun bir yıl içinde daha kötü olacağına inandığını yazdı.
  Habere göre Rumların yüzde 81’i ise AB’nin, ülke ekonomisinin, pandeminin olumsuz etkilerinden daha hızlı iyileşmesine olanak sağlayacağına da inanıyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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