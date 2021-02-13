Ya hellim ya hallumi

Suna ERDEN

İhbar üzerine yapılan aramada garajdaki kamyonunun kasasında kaçak süt tozu ile süt proteini bulunan Hüseyin Gürşan’ın tasarrufunda av fişekleri de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alınan zanlıya PCR testi yapıldı. Ancak sonuçlar henüz çıkmadığı için zanlı dün mahkemeye getirilmedi. Zanlının gıyabından duruşma yapılırken, polis ek süre istedi.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Şubat 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda ithali yasak süt tozu bulunduğu bilgisinin alındığını belirtti. Polis, aynı gün Dereliköy'de yaşayan zanlının evinde arama yapıldığını; garaj içerisinde park edilmiş halde duran kamyonetin kasasında 25 kilo süt tozu ile 20 kilo süt proteini tespit edildiğini dile getirdi.

Polis, gözaltına alınan zanlının ürünleri 8 Şubat 2021 tarihinde Dereliköy'deki tarlasının yanında dizili olarak bulduğunu öne sürdüğünü itiraf etti. Polis, zanlının ifadesinin devamında bulduğu ürünleri aracına yükleyip evine getirerek streç filmle sarıp, paketleyerek aracın kasasına yerleştirdiğini iddia ettiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlıya ait araçta ikinci bir arama yapıldığını, 6 adet av fişeği bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının fişeklerin kendisine ait av tüfeğine ait olduğunu ancak söz edilen silahın henüz bulunamadığını belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan fişek, ürünler ve aracın emare alındığını bildirirdi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde PCR testi yapıldığını, ayrıca süt tozlarının ithalinin yasak olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, ürünlerin nereden geldiğinin ve değerlerinin araştırılacağını kaydeden polis, 7 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.