Corona fena vurdu

Ömer KADİROĞLU

Pandemiden önce şaşalı kutlamaların yapıldığı, eşlerin bir birini hediyelere boğduğu 14 Şubat Sevgililer Günü Coronavirüs nedeniyle sönük geçecek.

Salgın tedbirlerinden dolayı sevgililer gününün denk geldiği 14 Şubat günü tam kapanma olacak, herkes günü evde geçirmek zorunda kalacak. Çiçekçilerin, dükkânların ve kuyumcuların da kapalı olmasından dolayı hediye alamayacak sevgililer, eşleriyle evde güzel bir gün geçirmeyi planlıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, salgın ve kapanma nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kutlama yapmalarının söz konusu olmadığını ancak sevgili ve eşleriyle evde güzel bir akşam yemeği yiyeceklerini söyledi. Vatandaşlar, “Sağlığımız yerinde olsun da bu kaybettiğimiz yılı önümüzdeki yıl telafi ederiz” dedi.



Ne dediler…?

Mehmet Özdemir

“Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü Coronavirüs kurallarına göre tam sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Geçtiğimiz yıl birçok etkinlikler ve organizasyonlarla kutlanan sevgililer günü bu yıl sade bir gün gibi geçecek. Sağlığımız yerinde olsun da bugünler daha sonra eskisi gibi kutlanır. Geçtiğimiz yıl çiçek almıştım ancak bu yıl için ne yapacağımı bilemiyorum.”



Halef Halefoğlu

“Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü tam sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Eşim Türkiye’de olduğu için zaten bir plan yapamıyorduk. Normalde ben onun yanına gidip geliyordum ancak bu yıl pandemi nedeniyle gidemiyorum. Artık internet üzerinden görüşerek, sevgililer gününü kutlayacağız. Sevgililer gününde bu salgın nedeniyle zaten görüşmek pek doğru olmayacaktır. Telefonla veya internet üzerinden bu süreçte görüşebilirler. Eşim bugün yanımda olsa ve bu şartlarda olsak en fazla yapabileceğimiz akşam yemeğini evde hazırlamak olacaktı.”

Muhammed Ahunuh

“14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl pandemi nedeniyle kapalı olduğumuz bir güne denk geldi. Eşime sürpriz yapmayı düşünüyorum ancak henüz ne yapacağıma karar veremedim. Malum imkanlar kısıtlı. Geçtiğimiz yıl eşime sevgililer gününde altın kolye almıştım ancak bu yıl en fazla yemek yaparım herhalde. Sağlığımız yerinde olsun da bu kaybettiğimiz yılı önümüzdeki yıl telafi ederiz.”

Ahmet Atlar

“14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl pazara denk geliyor, o gün de tam sokağa çıkma yasağına bağlı her yer kapalı olacak. Bu yıl sevgililer gününde bir şey yapamayacağız. Şu ana kadar ne yaparız diye hiç düşünmedim. Geçtiğimiz yıl eşime altın kolye almıştım ancak bu yıl sanırım en büyük hediye sağlıklarımızın yerinde olması olacak.”



Ela Şardu

“Tam sokağa çıkma yasağı olduğundan evde olacağız. Evli olduğumuz için artık kutlama yapmıyoruz. O gün özel bir gün olduğu için kendimizce normal günden biraz daha özel bir güne çevirmeye çalışıyoruz. Evde yemek yapıp baş başa eşimle bir gün geçireceğim.”

Ali Ovayolu

“Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü kapalılık olduğu için evimizde geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl eşime hediye olarak çiçek almıştım ancak bu yıl çiçekçiler de dâhil her yer kapalı ve bir şey alamıyoruz. Normalde sevgililer gününde veya özel günlerde yemeğe çıkardık ancak bu yıl mecburen evde olacağız. Sanırım en fazla yapabileceğimiz pandemi dolayısıyla bu yıl yemeği benim yapmam olacak. Bu süreci atlatalım da önümüzdeki yıl bu durumu telafi ederiz.”

Ramazan Çolak

“Tam sokağa çıkma yasağı olduğu için mecburen evde bir gün geçireceğiz. Eşim ve çocuklarımla güzel bir akşam yemeği yiyeceğim.

Geçtiğimiz yıl eşime bir altın bileklik almıştım ancak bu yıl her yer kapalı olduğu için bir şey alamıyorum. Bu hastalıktan kurtulursak önümüzdeki yıl telafi edeceğim.”



Necati Özbeyli

“Sevgililer gününün sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle evimizde olacağız ve evimizde birşeyler yapacağız. Geçtiğimiz yıl eşime hediye olarak yüzük almıştım ancak bu yıl her yer kapalı olduğu için bir şey alamayacağım. Yiyecek içeceğimizi alıp şömine başında bir akşam geçireceğiz.”



Nadir Eke

“14 Şubat Sevgililer Günü Pazar gününe denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı olduğu için evimizde bir gün geçireceğiz. Geçtiğimiz yıl bir birimize hediye almıştık ancak bu yıl her yer kapalı olduğu için bir şey alamıyoruz. Bu zamanda öncelikle sağlığımızı düşünüyoruz ve eşim için 14 Şubat’ta en fazla yemeği ben yaparak bir jest yapabilirim. Bu zor günler geçtikten sonra bu günleri telafi ederiz.”