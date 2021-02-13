Salim uçtu 

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Saıfeldin K. Mohamed Elshafiy’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yapılan otopside Saıfeldin’in iç organlarında dıştan gelen baskı sonucu hasar oluştuğu tespit edilirken, soruşturma kapsamında tutuklanan Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Ahmad Mohammad Badee Hamad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Saıfeldin’in evinde bir hafta kaldığı, öldüğü gün de orada bulunduğu tespit edilen Salim isimli şahsın yurt dışına gittiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Saıfeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin 3- 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yatak odasında vefat ettiğini anımsattı. Polis, Saıfeldin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını, Adli Tip Uzmanı tarafından otopsi yapıldığını kaydetti. Otopside Saıfeldin’in kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını dile getiren polis, ancak kesin ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda belli olacağını ifade etti. Polis, bu nedenle ek otopsi raporunun beklendiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Saıfeldin’in babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Baba ile zanlı arasında yapılan konuşmada Saıfeldin’in öldüğü gün Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın evde olduğunun anlaşıldığını söyledi. Amro Yehya Kamaledi Hassan’a ait olan Arapça ses kaydının bir kısmının çözüldüğünü ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

Telefonlar incelenecek

Polis, zanlı Hassan ile zanlı Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Polis, Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini; Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın maktule kalp masajı yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca olay günü ikametgâhta bulunan Salim isimli şahsın ise yurt dışına gittiğinin belirlendiğini açıkladı.

Saifeldin ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını kaydeden polis, meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, maktulün ölüm nedeniyle ilgili ek otopsi raporu beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.