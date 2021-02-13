Gözler hükümette

Suna ERDEN

Sağlık Üst Kurulu’nun dün sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden toplantısında Covid-19 önlemleri ele alındı. Maliye, Ekonomi ve Başbakanlık Müsteşarlarının da katıldığı toplantıda, 15 Şubat’ta sona erecek önlemler konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; vaka sayısının 40’ın altına düşmediğini belirten kurul üyeleri, kapanma kararının 15 Şubat’tan sonra bir hafta daha uzatılmasını istedi. Vaka sayısının 20’nin altına düşmesi halinde kısmı açılma olabileceğini belirten üst kurulun teklifi dün gece Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Başbakan Ersan Saner’e iletildi.

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, yeni kararları değerlendirmesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Kurulun kararları arasında bankaların pazartesinden itibaren kısa süreli açılması ve az sayıda personelin çalıştırılması, ayrıca marketlerin online hizmet vermesi, maliye, vergi, tapu, araç kayıt dairelerinin de açılması gibi düşünceler var.