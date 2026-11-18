İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem projeleri kapsamında Kantara Dağ ve Doğa Turizm Parkı’nı hayata geçirmeyi hedefliyor. “İskele’nin Zirvesinde, Yıldızların Altında” sloganıyla hazırlanan proje, piknik alanları ve Tiny House konaklama üniteleriyle Kantara’yı yeni bir doğa turizmi ve dinlenme merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Sadıkoğlu’nun seçim kitapçığında yer alan proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar şöyle:

17 dönümlük alan yeniden düzenlenecek: Mayıs 2024’te imzalanan protokolle İskele Belediyesi’nin kullanımına devredilen Kantara Piknik Alanı, yeni proje doğrultusunda yeniden düzenlenerek halkın kullanımına kazandırılacak.

Modern piknik alanları oluşturulacak: Ailelerin ve dostların açık havada bir araya gelebileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern piknik alanları yapılacak.

Tiny House konaklama imkânı sunulacak: Projenin önemli bölümlerinden biri olan Tiny House üniteleriyle ziyaretçilere Kantara’da geceleme imkânı sağlanacak.

Doğa turizmi desteklenecek: Ziyaretçilerin yalnızca günübirlik değil, konaklamalı olarak da bölgeyi deneyimlemeleri hedeflenecek.

Doğal doku korunacak: Kantara’nın doğal güzelliklerinin korunarak bölgenin sosyal ve turistik değerinin artırılması amaçlanacak.

Sadıkoğlu’nun yeni dönem vizyonunda yer alan proje ile Kantara’nın hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için doğayla iç içe, yeni bir dinlenme ve konaklama noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

