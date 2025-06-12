Ülkenin başına bela oldular

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Tırpan Operasyonu” kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır 36 paket halinde bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi; 2’si Liberya, 3’ü Nijerya uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Christopher Nnamzeıe Uche, Joshua Ayomide Oladimeji, Harriet Carson, Lewis Nyahn Carson ve Bwehfa Mapis Istifanuus dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama kararı alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Carson pencereden kaçtı

Mahkemede olguları aktaran polis; 10 Haziran 2025 tarihinde Hamitköy’de yaşayan zanlıların ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20.40-21.15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis; ihbar edilen adrese gidildiğinde zanlıların kapıyı açmadıklarını belirtti. Polis; eve girildiğinde Uche, Oladimeji, Harriet Carson ve Lewis Nyahn Carson’un ikametgahta ayrı ayrı odalarda tespit edildiğini kaydetti.

Polis; bu esnada Lewis Nyahn Carson’un odasının penceresinden atlayarak kaçtığını açıkladı. Harriet Carson’un da odasının kapısını kilitlediğini kaydeden polis, kapının açılarak içeri girildiğini ifade etti. Polis; Harriet Carson ile Uche, Oladimeji’nin ikametgah içerisinde tutuklandığını söyledi.

Polis; operasyon esnasında eve gelen Bwehfa Mapıs Istifanuus’un da yakalandığını açıkladı. Polis; evde yapılan aramada zanlı Istifanuus’un yatak odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam yaklaşık bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Birkaç saat sonra teslim oldu

Polis; pencereden atlayıp kaçan zanlının ise 11 Haziran saat 00.20’de narkotik şubeye gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Polis; Istifanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Polis; diğer 4 zanlının ise uyuşturucuyla ilgili bilgileri olmadığını söylediklerini ve ifade vermediklerini belirtti. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucunun analize gönderileceğini; zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Zanlılar ayrı ayrı savunma yaptı

Mahkemede söz alan Istifanuus, polise ifade verdiğini söylerken, Uche, kirasını ödeyemediği ve evsiz kaldığı için arkadaşında kaldığını; uyuşturucuyla alakası olmadığını söyledi.

Harriet Carson’un ise duştan yeni çıktığını; giyinmek üzereyken polisin geldiğini ve o nedenle odasının kapısını kilitlediğini öne sürdü. Lewis Nyahn Carson ise polisin neden geldiğini anlamadığını; panik olduğunu, bu nedenle kaçtığını, konunun uyuşturucu olduğunu öğrenince teslim olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025, 10:17