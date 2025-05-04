‘Radar’ operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyon sonucu bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Adına “Radar” verilen operasyon kapsamında tutuklanan Libya uyruklu Abdallah Hassan, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, alınan bilgi üzerine pusuya yatan polisin, zanlıyı zulaya bırakılan uyuşturucuyu alırken, suçüstü yakaladığı açıklandı.

Zanlının sorgusunda, uyuşturucu maddeleri 15 Nisan’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden getirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Polis pusuya yattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, aldıkları bilgi üzerine 2 Mayıs saat 15.00 sıralarında Yenişehir Bölgesi’nde bir apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde, uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 15.15’te söz konusu adrese gittiklerini, yaptıkları kontrolde vakumlanmış 3 poşet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını anlattı.

Polis memuru, zanlı Abdallah Hassan’ın saat 15.55’te konu yere geldiğini ve etrafını kontrol ettikten sonra konu uyuşturucu maddeleri alıp çıktığı esnada suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis, vakumlanmış poşetler içerisinde toplamda bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Güneyden getirdi

Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine polis, zanlının, sorgusunda, uyuşturucu maddeleri 15 Nisan’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden getirdiğini itiraf ettiğini söyledi. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.