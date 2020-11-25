Polislik oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden sirkat edilerek, yasa dışı yollardan KKTC’ye geçirilen Ford marka aracı 400 dolar karşılığında satın alan Salih Mavideniz’in başı derde girdi. Yapılan soruşturma sonucu aracın izini bulan polis, satın alan şahsın Mavideniz olduğu belirtildi.

Mavideniz, “hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

“Çalıntı olduğunu biliyordu”

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli bayan polis memuru Meltem Uçar, zanlının 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden sirkat edilen ve yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirilen bir aracı, çalıntı olduğunu bildiği halde 400 dolar karşılığı satın alarak “hırsızlık mal kabulü” suçunu işlediğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Uçar, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.