Cesedi denizden çıktı

Lefkoşa’da yaşayan 24 yaşındaki Sadık Amin, 19 Kasım 2020 tarihinde evinden ayrıldı. Arkadaşları,

o tarihten itibaren Amin’den haber alamadı. Polise kayıp başvurusu yapılırken, Amin’in arandığı duyuruldu. Günlerdir aranan Amin ne yazık ki ölü olarak bulundu.

Girne Turizm Limanı sahilinde dün 08.00 sıralarında bulunan cesedin kayıp şahıs ilan edilen ve polis tarafından aranan Sadık Amin’e ait olduğu belirlendi. Polis Basın Bülteni’ne göre, Sadık Amin’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.