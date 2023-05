Rahat durmuyor

Lefkoşa’da başına kapüşon geçirip kamufle olduktan sonra gece vakti yolda yürüyen kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz şubat ayında tutuklanan ve teminatla serbest kalan Ahmet Can Varan yine rahat durmadı.

Zanlı bu kez de Lefkoşa’da bir markette alışveriş yapan 23 yaşındaki genç kadının kalçasını ellediği gerekçesiyle tutuklandı.

Hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Hırsızlık, kavga, cinsel taciz gibi tam 83 suç kaydı bulunan zanlı hakkında tutuklama talep edildi.

Olayı aktaran polis, Ahmet Can Varan’ın 8 Mayıs 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette alışveriş yapan B.Ş.’nin kalçasını sağ eliyle sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine Ahmet Can Varan’ın aynı gün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, marketin güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini, tanık ifadelerinin alınacağını belirterek, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.