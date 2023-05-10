Elbet konuşacak!

Lefkoşa’da yolda yürüyen 14 yaşındaki çocuğu cep telefonuyla kayda alan Richard Olenu Oudjuku, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ve rahatsızlık’ suçlarını işlediği belirtildi.

Olguları aktaran polis, 14 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine değinerek, 2 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, Lefkoşa’da Şht. Salih Cibir sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada içerisinde siyahi şahısların bulunduğu FN 200 plakalı bir aracın yanına yaklaştığını söyledi. Polis, kız çocuğunun yanına yaklaşan şahısların ‘hello’ diyerek seslendiklerini, daha sonra cep telefonuyla kendisini kayda aldıklarını söyleyip şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını, FN 200 plakalı araç sahibinin Philippe Wa Kumasele Ngoy olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, Ngoy’dan yapılan soruşturmada olay günü yanında yolcu olarak bulunan kişinin ise Richard Olenu Oudjuku olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Richard Olenu Oudjuku’yu telefonla arayarak, adli şubeye gelmesini sağladıklarını kaydeden polis, zanlının video çektiğini söyleyip, telefonundaki görüntüyü gösterdiğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunun DATA incelemeye göndermek için tutanak karşılığı emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, üniversite öğrencisi olan zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 4 gün polise gidip imza atması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.