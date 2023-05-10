Ekipler göz doldurdu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Özel Görev Kuvvet unsurlarından oluşan tim personeli ile KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yıllık eğitim programı çerçevesinde gemide ve denizde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

GKK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli “Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri” ile “Sualtı Dalış Eğitimleri”ni başarı ile icra etti.

Sualtı Dalış Eğitimleri kapsamında ekipler, operasyonlar için gerekli hareketleri uygulamalı tekrarladı.

Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri kapsamında ise deniz nakil vasıtalarını durdurmak, aramak ve nakil vasıtaları ile onların içinde bulunan mallar hakkındaki teorik bilgiler uygulamalı icra edildi.

Ekiplerin gerçeğini aratmayan uygulamalı eğitimlerdeki başarısı göz doldurdu.