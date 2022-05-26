Turizme katkı

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a kara sınır kapılarından gelenlerin sayısı 4 ayda 1 milyon 185 bini aşarken,

geçişlerin rahatlatılması içim yeterli önlemler alınmıyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; son 4 ayda kara kapılarından kuzeye geçenlerin sayısı

1 milyon 185 bin 504’e ulaştı.

Sınır kapılarından sadece kuzeye akaryakıt alımı ve alış-veriş için Kıbrıslı Rumların değil, aynı zamanda Larnaka ve Baf’tan gelip güneyde konaklayan yabancı turistlerin de geçiş yaptığı belirtiliyor. Bunun ülke ekonomisi için avantaj olduğunu belirten esnaf, geçişlerin kolaylaştırılması için yetkililere çağrı yaptı.

Pandemi sürecinin ardından yoğunluk başladı

Turizm Dairesi’nin hazırladığı verilere göre; Ocak-Nisan 2022 döneminde KKTC'ye kara kapıları yoluyla giriş yapan yabancıların sayısı 2021 yılına göre arttı. 2021’in ilk dört ayında 9 bin 356 kişi sınır kapılarından ülkeye giriş yaparken, bu rakam 2022’in ilk dört ayında 1 milyon 185 bin 504’e ulaştı.

Pandemi nedeniyle kara sınır kapılarından geçişlerin bir süre durması nedeniyle 2021’de yaşanan durağanlığın 2022’de yerine yoğunluğa bıraktığı belirtildi.

Önlem alınmadı

Artan yoğunluk turizm ve ülke ekonomisi için önem arz ederken, sınır kapılarında gerekli önlemler alınmıyor.

Lefkoşa’da yaya geçişlerinin yapıldığı Lokmacı ile araçlı geçişlerin olduğu Metehan’da sürekli yoğunluk yaşanırken, özellikle hafta sonları uzun araç kuyrukları oluşuyor. Gazimağusa bölgesinde de sınır kapılarında manzara değişmiyor.

Akyar, Derinya ve Beyarmudu sınır kapılarından giriş-çıkış yapanlar eziyet çektiklerini söylüyor. Özellikle güneyde çalışan ve her gün giriş-çıkış yapanlar daha büyük sıkıntı yaşarken, sorunların çözülmesini istiyor.

Diyalog muhabirine konuşan güneyde çalışan bazı vatandaşlar, dönüş saatlerinde yaşanan tıkanıklığa dikkat çekerken, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek isteyen Rumların da kuyruğa eklenmesiyle, kapılarda izdiham yaşandığını belirtti.

Bazı vatandaşlar ise sadece iş dönüş saatlerinde değil, günün her saati sınır kapılarının yoğun olduğunu ifade etti.