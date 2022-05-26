Polis arıyor

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde Abdul Hashiru Bangura isimli şahsın evini basan; bilgisayarını, cep telefonunu, parasını, arabasının koçanıyla evraklarını çalan Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığı ancak aranan şahsa etki edebilecekleri belirterek, tutuklu yargılanmaları talep edildi.

Zanlılar bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Godwin Ibejıde, Uche Charles Nwaodıka ve henüz ismi tespit edilemeyen siyahi erkek bir şahsın 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay'ın ikamet ettiği daireye zorla girdiklerini söyledi.

Polis, 3 zanlının Bangura’ya ait bir adet laptop, bir adet cep telefonu, 200 Euro nakit parayı ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın koçanını, seyrüsefer ve sigorta belgelerini aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların kendilerine engel olmak isteyen Bangura’nın ev arkadaşı Osman Daniel Sesay’ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlılardan Uche Charles Nwaodıka'nın üzerine yapılan aramada arka cebinde KC araç koçanı, seyrüseferi, sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde suçla bağlantılı olan şahsın henüz bulunmadığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını ancak aranan şahsa etki edebileceklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıları bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.