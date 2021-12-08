Rakamlar yükselişte

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid- 19’dan 3 kişinin hayatını kaybetti, yapılan 19 bin 411 test sonucu 287'si yerel 324 pozitif vakaya rastlandı, 240 kişi de taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise dün Covid-19 kaynaklı ölüm olmazken yapılan 80 bin 112 testle 619 yeni vaka saptandı.

Kuzeydeki dünkü ölümlerle birlikte Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e yükseldi. Dün yaşamını yitirenlerin 64 yaşındaki Bengü Özdemir, 82 yaşındaki Hasan Shırmuhammedal ve 81 yaşındaki Hayrullah Diker isimli şahıslar olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 21.

Öte yandan bugün ülke genelinde 7 bin 261 Covid-19 aşısı yapıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Covid-19 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, 37 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 287 kişinin ise yerel vaka olduğuna dikkat çekildi.

Vakaların, 115’i Lefkoşa, 72’si Girne, 68’i Gazimağusa, 11’i Güzelyurt, 17’si İskele, 4’ünün ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.256.869

Toplam vaka sayısı: 30.791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2970Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 7261

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 526

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 717.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 7065

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 92.796.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 kaynaklı ölüm olmazken yapılan 80 bin 112 testle 619 yeni vaka saptandı.

Pozitiflik oranının yüzde 0.77 olduğu açıklanırken, hastanelerde tedavisi süren 118 hastadan 45’inin durumunun ciddi, 18’inin entübe halde olduğu belirtildi.

Hastaların yüzde 77.9’unun aşısızlar olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla vaka sayısı 138 bin 157, ölenlerin sayısı ise 602 oldu.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 11:12