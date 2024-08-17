46 yaşında veda etti

Taşpınar-Doğancı Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 46 yaşındaki Recep Özovalı hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza önceki gece saat 23.00 sıralarındaki kaza, Taşpınar-Doğancı ana yolunda meydana geldi.

Recep Özovalı, yönetimindeki plakasız motosikletle Doğancı’ya doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Boş araziye giren motosiklet taşa çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Doğancı köyü sakini Recep Özovalı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

