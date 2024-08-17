Güneyden akın oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Hristiyanların, Meryem Ana'nın göğe yükselişi olarak kabul ettikleri günde, Dipkarpaz’da, Apostolos Andreas Manastırında Kıbrıslı Rumlar tarafından ayin düzenlendi.

Ayin nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinden çok sayıda Rum KKTC’ye geçerek Dipkarpaz’a geldi.

Ayine Güney Kıbrıs’tan gelenlerin yanı sıra, Dipkarpaz’da yaşayan pek çok Rum’da katıldı. Ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi. Mum yakıp dilek dileyenler "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti.

Bölge esnafı da ayin nedeniyle bölgede hareketlilik yaşandığını ve satışların canlandığını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.