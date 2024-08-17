Alıyoruz, satıyoruz

Lefkoşa’da satışa hazır 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık Operasyonu kapsamında tutuklanan Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada her iki zanlının da ifadelerinde suçlarını kabul ederek, uyuşturucu sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Narkotik Şubede görevli polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın durdurulup, arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama esnasında Kelvin Emeke’nin araçtan inerek, kaçtığını belirtti.

Aracın yolcu koltuğunun altında satışa hazır 28 ayrı pakette toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını kaydeden polis, kaçan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, Nathaniel Samson’un önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, verilen bilgi üzerine zanlı Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

41 gram 22 bin TL

Polis, zanlı Emeke’nin ifadesinde hem araçta hem de evinde bulunan uyuşturucu maddeleri zanlı Samson’la birlikte aranan bir şahıstan 22 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Samson’un da ifadesinde Emeke’den zaman zaman uyuşturucu alıp, sattığını söylediğini açıkladı.

Polis, Emeke’nin de sözlü beyanında uyuşturucu sattığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını, DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini, sonuçların beklendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların cep telefonundaki bilgilerin uyuşturucu aldıkları şahsın tespiti için son derece önemli olduğunu belirterek,

6 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise Samson’un korsan taksicilik yaptığını, sadece Emeke’yi bir yerden alıp, başka yere götürdüğünü, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Mahkeme, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024, 09:53