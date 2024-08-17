45 gün süreyle cezaevinde

Girne Turizm Limanında detektör köpek Pamir eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında yakalanan gemici Mehmet Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Cezaevine gönderilen zanlı, Pişmanım, ömrüm denizde geçiyor, mesafeler bazen çekilmiyor” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 6 Ağustos 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC'ye giriş yapan Mehmet Çetin’e narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada herhangi bir şey bulunmadığını ancak kalmakta olduğu kamarada 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının ülkede çalışma izninin olmadığını belirterek, davasında hazır olmasını sağlamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, “pişmanım gemiciyim ömrüm gemilerde geçiyor özür dilerim” dedi.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

