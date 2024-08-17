Hükümeti eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i, “Kıb-Tek’e sabotaj yapılıyor” yönündeki açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Erhürman, Teknecik’te yaşananları değerlendirdi.

Erhürman şunları söyledi:

“Elektrik sorunu kadar başka bir sorun daha var. Bir Başbakan santrale gidecek, sabotaj var diyecek, ağza alınmayacak sözler söyleyecek. Sonra da “polis sabotaj ihtimalini araştırıyor” diyecek.

Başbakan konumundaki bir kişi eğer polis araştırıyorsa, bekler rapora göre açıklama yapar.

Yaşlılar, bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere toplumun her kesimi bu sıcaklar altında yaşıyor.”

Erhürman bazı gerçeklerin göz ardı edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıb-Tek’in Genel Müdürü birkaç gün önce çamur haline gelen yakıt kullanıldığını, bu nedenle durman çıktığını ve makinelerin zarar gördüğünü söyledi. Bundan bir haber mi hükümet…

Kaç gündür kara duman çıkıyor. Bunu görmüyorlar mı?.

CTP lideri Erhürman, “Hükümet, Kıb-Tek’e sabotaj yapıldığı iddiasını Başbakanlık düzeyinde dile getirdi. Bu iddiaları ispat edemiyorsanız, istifa edip gitmelisiniz” şeklinde konuştu.

