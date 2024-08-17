Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i, “Kıb-Tek’e sabotaj yapılıyor” yönündeki açıklamalarından dolayı eleştirdi.
Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Erhürman, Teknecik’te yaşananları değerlendirdi.
Erhürman şunları söyledi:
“Elektrik sorunu kadar başka bir sorun daha var. Bir Başbakan santrale gidecek, sabotaj var diyecek, ağza alınmayacak sözler söyleyecek. Sonra da “polis sabotaj ihtimalini araştırıyor” diyecek.
Başbakan konumundaki bir kişi eğer polis araştırıyorsa, bekler rapora göre açıklama yapar.
Yaşlılar, bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere toplumun her kesimi bu sıcaklar altında yaşıyor.”
Erhürman bazı gerçeklerin göz ardı edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kıb-Tek’in Genel Müdürü birkaç gün önce çamur haline gelen yakıt kullanıldığını, bu nedenle durman çıktığını ve makinelerin zarar gördüğünü söyledi. Bundan bir haber mi hükümet…
Kaç gündür kara duman çıkıyor. Bunu görmüyorlar mı?.
CTP lideri Erhürman, “Hükümet, Kıb-Tek’e sabotaj yapıldığı iddiasını Başbakanlık düzeyinde dile getirdi. Bu iddiaları ispat edemiyorsanız, istifa edip gitmelisiniz” şeklinde konuştu.
Hükümeti eleştirdi
CTP Genel Başkanı Erhürman, Teknecik’te ‘sabotaj’ iddialarının kanıtlanmasını istedi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i, “Kıb-Tek’e sabotaj yapılıyor” yönündeki açıklamalarından dolayı eleştirdi.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce
Evet KIBTEK çalışmamaktadır..
Derhal sıfırdan revize edilmelidir..
Peki ya ELSEN..?
Ona söz yok değil mi..?
Turkish Power - 50 dakika Önce
Yalan dolan söz bırak seni anan hatırlıyamıyordur palikarya babanı ha palikarya mı İngiliz mi bilinmez müşteri velinimettir ha ha ha seni gidi veledul zina seni
Doğru Söz @Turkish Power - 11 dakika Önce
Tam sen. Ananın öyle ögrettigi belli. "Müşteri velinimettir" senin felsefen. Anandan öğrendiklerini anan gibilere satabilirsin, bize asla.
Doğru Söz @Turkish Power - 15 dakika Önce
Boş bomboş lafsın Power (less). PKK, GAZZE, Olimpiyat, FETÖ, EKONOMI, TL, ... hepsi senin ve RTE gibi. Sadece CEHALETE işler. Gerisi kaale bile almaz.
Turkish Power - 4 saat Önce
Sen kimin yancısı yalakasısın palikarya dölü rahmetlik palikarya baban mı geldi aklına ha ha ha
Doğru Söz @Turkish Power - 3 saat Önce
Onu da ananın götü hatirlayabilir. Ben asla.
Başbakan değil. Başbakancık bile değil. O Şevket'in bir memuru.
Tayib'in bile değil yani. Sadece Cevdet'in.