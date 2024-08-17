Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik kesintileri ve Teknecik santralinde yaşananlardan dolayı halkın mağdur olduğunu dile getirdi.
Tv 2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Özersay, yaşananları değerlendirdi.
Özersay şunları belirtti:
“İki yıl önce yani 2022 yılı Temmuz ayında Elektrik Kurumu Ünal Beye bağlandığı gün, "Kesintisiz elektrik sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacağız" demişti.
Ünal Bey iki yıl sonra da "Elektrik sorununu kökten çözmek için çalışma başlattık" dedi.
Son 2 yılda elektrikle ilgili birçok sorun yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İnsanlar kesintilerden dolayı mağdur oluyor.”
Özersay, enerjide çağa ayak uydurulması ve reform yapılması gerektiğini de belirterek, şunları söyledi:
Kıb-Tek, bu haliyle devam edemez. Reform şart haline geldi. Öncelikle yönetime atanacak isimler liyakata göre belirlenmelidir.
Ayrıca bu devirde fuel-oil kullanımını bırakmalıyız. Yeşil enerjiye geçmenin yollarına baklamayız. Güney Kıbrıs, bu konuda birçok adım attı, biz de atmalıyız.”
Halk mağdur oldu
Özersay, elektrik üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle hükümete ağır eleştiriler yöneltti
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik kesintileri ve Teknecik santralinde yaşananlardan dolayı halkın mağdur olduğunu dile getirdi.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 58 dakika Önce
KIBTEK'te reform şart evet..
Peki ya EL-SEN'de...?
Hem balkaymak maaş ve mesai alacaklar, hem de hava sıcaktır diye arazide çalışmayacaklar öyle mi?
Oy deponuz diye, bu kadar da kayırma olmaz ki..!
Turkish Power - 12 dakika Önce
Yalan dolan haspa sen kime inanacağnı kimliği belirsiz palikarya babana sor belki o biliyordur ha ha ha sana inananı da
Yani Ünal beye inananı...