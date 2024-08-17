Halk mağdur oldu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, elektrik kesintileri ve Teknecik santralinde yaşananlardan dolayı halkın mağdur olduğunu dile getirdi.

Tv 2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Özersay, yaşananları değerlendirdi.

Özersay şunları belirtti:

“İki yıl önce yani 2022 yılı Temmuz ayında Elektrik Kurumu Ünal Beye bağlandığı gün, "Kesintisiz elektrik sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacağız" demişti.

Ünal Bey iki yıl sonra da "Elektrik sorununu kökten çözmek için çalışma başlattık" dedi.

Son 2 yılda elektrikle ilgili birçok sorun yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İnsanlar kesintilerden dolayı mağdur oluyor.”

Özersay, enerjide çağa ayak uydurulması ve reform yapılması gerektiğini de belirterek, şunları söyledi:

Kıb-Tek, bu haliyle devam edemez. Reform şart haline geldi. Öncelikle yönetime atanacak isimler liyakata göre belirlenmelidir.

Ayrıca bu devirde fuel-oil kullanımını bırakmalıyız. Yeşil enerjiye geçmenin yollarına baklamayız. Güney Kıbrıs, bu konuda birçok adım attı, biz de atmalıyız.”

