Soruşturma bitmedi

Girne’deki evinde, bahçeye atılmış tuvalet rezervuarı içerisinde 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain ele geçirilen Bilal Kanmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk talep edildi.

Narkotik Şubede görevli polis memuru, 14 Ağustos 2024 tarihinde 17.40-18.30 saatleri arasında zanlının Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Şht. Osman Sokak’taki ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada ikametgahın bahçe kısmında bulunan atılı tuvalet rezervuarı içerisinde yaklaşık 120 gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, emare alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ve neticesinin beklendiğini aktardı.

Polis soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul etti.

