Bülbül gibi konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 17 yaşındaki tetikçinin hedefinde 2 başka oto galerinin daha bulunduğu ortaya çıktı. Çocuk tetikçi A.K.’nin yanı sıra suçla bağlantılı E.Y(.E-23) ve F.Y.’nin (E-34) dünkü duruşmasında polis mahkemeye yeni detayları aktardı.

Tetikçinin hedefinde bir değil 3 oto galerinin olduğunu açıklayan polis; ülkeye geldikten sonra Gönyeli’de bir otele yerleştiğini, bir hafta süreyle Uluhan Oto Galeri, Sami Doğan Motors Oto Galeri ve Carpark Oto Galeri çevresinde keşif yaparak fotoğraf çektiğini belirtti. Polis, soruşturma sırasında önemli detayların ortaya çıktığını anlattı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis olayı yeniden aktardı

Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 6 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Y.’nin Girne’de tespit edilerek 10 Ocak 2026’da tutuklandığını söyleyen polis, incelenen kamera görüntülerinde saldırıda kullanılan tabancanın teslim edildiği aracın F.Y. tarafından kullanıldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada siyah sprey boya bulunduğunu ifade etti. Polis, A.K.’nin olay esnasında taktığı kaskın siyaha boyanmış olduğunu, zanlının evinden alınan boyanın kimya mühendisi tarafından incelendiğini ve kaskın boyamasında kullanılan boya ile aynı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, devam eden soruşturma çerçevesinde İskele, Lefkoşa ve Beyarmudu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda E.Y.’nin tutuklandığını söyledi.

Teslimat noktası çevre yolu

Mahkemede olay öncesine ilişkin süreci de aktaran polis, zanlı A.K.’nin 29 Aralık 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra taksiyle Gönyeli’deki bir otele yerleştiğini açıkladı.

Polis, zanlı E.Y.’nin aranan bir şahısla birlikte İnönü köyünde bir konumdan teslim aldığı motosikleti Alayköy çevre yoluna bıraktığını söyledi.

Polis, E.Y. ile aranan iki şahsın ise çevre yoluna iki kez gittiklerini, ilk gidişte silahların bulunduğu poşeti bıraktıklarını, ikinci gidişlerinde ise araçtan inen şahsın A.K.’ye kaskı elden teslim ettiğini aktardı.

Günlerce keşif yaptı

Polis, zanlı A.K.’nin geldiği günden 5 Ocak 2026 tarihine kadar Uluhan Oto Galeri, Samir Motors Oto Galeri ve Carpark Oto Galeri çevresinde keşif yaparak fotoğraf çektiğini, ülkeye turist vizesiyle geldiğini ve yasal statüsünün bulunmadığını söyledi.

Polis memuru; zanlı F.Y.’nin Girne Belediyesi’nde çalıştığını, TC-KKTC vatandaşı olduğunu, Türkiye’de sıkı aile bağlarının bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru; zanlının 2023 yılında Girne’de meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti.

Polis, E.Y.’nin de TC-KKTC vatandaşı olduğunu, Gazimağusa’da ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ile meskûn mahalde ateş açma suçlarından aranan bir şahsı evinde sakladığı gerekçesiyle aleyhine feri fail suçundan dava getirildiğini söyledi.

Polis, zanlıların methaldar olduğu suçların ciddi ve ağır suçlar olduğunu, uzun süreli hapis cezası öngördüğünü, yargılanmaları halinde hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen uzmanlık raporları ve aranan şahıslar bulunduğunu belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini söyleyerek, üç ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

İşlenen suçlar kameralara takıldı

Savcı Berhat Mavioğlu, tanık olan polise sorular yöneltti. Polis, zanlı A.K.’nin dört ifade verdiğini ve bu ifadelerin itiraf içerikli olduğunu belirtti. Polis, A.K.’nin kendisini azmettiren şahsın Türkiye’de olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, F.Y.’nin ise ifadesinde çevre yoluna gittiğini kabul ettiğini ancak yanında bulunan şahsın poşet içinde ne teslim ettiğini bilmediğini, silahlar ve kasktan haberi olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların çevre yoluna gittiklerine dair kamera görüntülerinin de mevcut olduğunu, silahların 6 Ocak 2026 tarihinde saat 00.28 sıralarında, kaskın ise 00.35 sıralarında teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti.

Savcı Mavioğlu, soruların ardından tutuklu yargı talebinde bulundu.

Duruşma yapıldı

Zanlı A.K.’nin avukatı talebe itiraz etmezken, E.Y. ve F.Y.’nin avukatları tutuklu yargı talebine itiraz etti.

Yapılan itiraz üzerine duruşma gerçekleştirildi. F.Y.’nin avukatı, kefil tanıkların yanı sıra müvekkilini de tanık olarak dinletti.

Tanık kürsüsüne çıkan F.Y. nişanlı olduğunu, 2026 yılı haziran ayında evleneceğini, kaçma niyetinin bulunmadığını ve mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarını yerine getirebileceğini söyledi.

Avukatı ise müvekkilinin suçla bağlantısı olmadığını savunarak tutuksuz yargı talep etti.

Zanlı E.Y.’nin avukatı da kefil tanık dinleterek tutuksuz yargı talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlıların 70 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.