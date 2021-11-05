Risk grubu aşılanmalı

Coronavirüs pandemisi sürerken, kış aylarına girilmesiyle grip hastalığı riski de ortaya çıktı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), grip ve Coronavirüsün aynı anda bulaşması halinde hayati tehlike oluşturabileceğini belirterek, uyarıda bulundu.

KTBB açıklamasında, “Kronik hastalığı olan bireylerin Covıd-19 ve grip aşılarını düzenli olarak olmaları onları ağır hastalıktan ve hayati risklerden koruyacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız ivedi şekilde en azından risk altındaki kişileri ücretsiz olarak gribe karşı aşılamalıdır” ifadesini kullandı.

KTTB Yönetim Kurulu adına açıklamaya yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso, grip, Coronavirüs ve diğer solunum yolu hastalıklarının bazı semptomları benzer olduğunu ancak hastalığın ne olduğunu söylemek ve bir tanıyı doğrulamak için testin şart olduğunu vurguladı.

Ruso, açıklamasında iki hastalığı karşılaştırarak, farklarına dikkat çekti.

Dr. Derlen Özgeç Ruso, Coronavirüsün ilk olarak 2019'da tanımlanan bir Coronavirüs enfeksiyonundan kaynaklandığını ve griple karşılaştırıldığında, COVID-19’un bazı insanlarda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği gibi, semptom göstermenin daha uzun sürebileceği ve insanların daha uzun süre bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Ruso’nun açıklaması şöyle:

“Covid-19 ve gribin paylaştığı yaygın semptomlar şunları içerir: Ateş veya ateşli hissetme / titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, yorgunluk (yorgunluk), boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkalı burun, kas ağrısı veya vücut ağrıları, baş ağrısı, kusma ve ishal. Covid-19’da ise spesifik belirti tat veya koku duyusunda değişikliği veya kaybı.

Hem Covid-19 hem de grip için, bir kişinin enfekte olması ile hastalık semptomlarını yaşamaya başlaması arasında 1 veya daha fazla gün geçebilir. Bir kişinin Covid-19'u varsa, semptomları yaşaması gripten daha uzun sürebilir.



Gripte semptomlar, tipik olarak, enfeksiyondan 1 ila 4 gün sonra başlar. Covid-19’da ise semptomlar enfekte olduktan yaklaşık 5 gün sonra başlayabileceği gibi, enfeksiyondan 2 ila 14 gün sonra da ortaya çıkabilmekte.Grip olan çoğu insan, semptomları göstermeden yaklaşık 1 gün önce bulaşıcıdır. Grip olan daha büyük çocuklar ve yetişkinler, hastalıklarının ilk 3-4 günü en çok bulaşıcı gibi görünmektedir, ancak birçok insan yaklaşık 7 gün boyunca bulaşıcı kalır. Bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler daha uzun süre bulaşıcı olabilir.Hem grip virüsleri hem de Covid-19'a neden olan virüs, çok hafif semptomları olan kişiler tarafından veya semptom yaşamayan kişiler (asemptomatik kişiler) tarafından, semptom göstermeye başlamadan önce bulaşıcı olabilmektedir.Hem Covıd-19 hem de grip hastalığı ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabilir. En yüksek risk altında olanlar ise, ileri yaştaki yetişkinler, altta yatan belirli tıbbi durumları olan kişiler (bebekler ve çocuklar dahil), hamilelerdir.”

Riskleri çok

Ruso, hem Covid-19, hem de gribin komplikasyonlara neden olabileceği durumlar ise şu şekilde sıraladı:

“Zatürre, Solunum yetmezliği, akut Solunum sıkıntısı sendromu, sepsis (vücudun bir enfeksiyona aşırı tepkisinin neden olduğu hayatı tehdit eden bir hastalık), kardiyak yaralanma (örneğin, kalp krizi ve felç), çoklu organ yetmezliği (Solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, şok), kronik tıbbi durumların kötüleşmesi (akciğerleri, kalbi veya sinir sistemini veya diyabeti içeren), kalp, beyin veya kas dokularının iltihabı, ikincil enfeksiyonlar (zaten grip veya Covid-19 bulaşmış kişilerde oluşabilecek bakteriyel veya mantar enfeksiyonları), ishal, gripli yetişkinlere göre gripli küçük çocuklarda daha yaygındır.”

Aşı uyarısı

Kronik hastalar için aşı uyarısında bulunan Dr. Derlen Özgeç Ruso, şöyle devam etti:

“Her yıl beklenen 4 grip virüsüne karşı koruma sağlamak için yeni tür grip aşıları üretilmektedir. Özellikle pandemi döneminde, ikisi de Solunum yolu ile bulaştığı için, Covid-19 ile grip enfeksiyonlarının birlikte olma olasılığı çok yüksektir. Tüm toplumda ama özellikle riskli gruplarda bu 2 enfeksiyonun birlikte geçirilmesi daha ağır ve hatta hayati tehlike oluşturacak üzücü durumlara yol açabilecektir. Bu nedenle herkesin, ama özellikle kalp damar hastalığı, tansiyon, diyabet, astımı ve KOAH gibi akciğer hastalığı olan bireylerin Covıd-19 ve grip aşılarını düzenli olarak olmaları onları ağır hastalıktan ve hayati risklerden koruyacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız ivedi şekilde en azından risk altındaki kişileri ücretsiz olarak gribe karşı aşılamalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 11:10