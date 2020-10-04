Polis başarılı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, bir bilgisayar dükkanının camını balyoz ile kırıp içeriden 11 cep telefonu ile 2 tane tablet çaldığı ileri sürülen Tshamant Matsilele Hlungwanie polis tarafından yakalandı. İddialara göre zanlı çaldığı telefonlardan bir tanesini açınca, imei numarası sayesinde yeri belirlendi ve polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Tshamant Matsilele Hlungwanıe’nin 2 Ekim 2020 tarihinde sabah 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan “Fıstık Computer” isimli iş yerinin, camdan kapısını balyoz ile kırdığını söyledi. Polis içeriye giren zanlının iş yerinin orta kısmında bulunan ceptelefonu standının içerisinden 11 adet iPhone cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti alarak olay yerinden ayrıldığını aktardı. Zanlının, aynı tarihte Lefkoşa’da, çalmış olduğu telefonun imei numarası sayesinde yerinin belirlendiğini aktaran Sevinç, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Telefonları sevgilisinin evine saklamış

11 adet iPhone marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti, zanlının sevgilisinin evinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.