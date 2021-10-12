Lefkoşa’da evine temizliğe gittikleri kadının iki yüzüğünü ve çocuğuna ait kalem cüzdanını çalan

Sabına Akmyrodova ile suçla bağlantılı tutuklanan eşi Reyim Akmyradov hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İki zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada hırsızlık olayının 2021 yılı Haziran ayında meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da Özlem Bendaşan'ın evine temizliğe giden zanlıların çocuk odasından kalem cüzdanını, ev sahibine ait bir adet pırlanta ve bir adet nikah yüzüğünü ve 250 TL para sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tespit edilerek, tutuklandıklarını, ilk ifadelerinde pırlantayı kuyumcuya sattıkları yönünde sözlü beyanları olduğunu belirtti. Polis, daha sonra Sabina Akmyrodova’nın pırlanta yüzüğü Özlem Bendaşan'a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Zanlıların soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların,

5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.