Mahkeme karıştı

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da meydana geldiği iddia edilen hırsızlık, darp, soygun, zorla alıkoyma suçlarıyla ilgili soruşturma arap saçına döndü.

Casinonun 140 bin dolarını çaldığı ileri sürülen Turgut Katırcı ile hırsızlık yaptığı gerekçesiyle onu darp ederek, parasına, araçlarına el koyduğu ileri sürülen Sedat Aktaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Sedat Aktaş’ın avukatı, Katırcı’nın kimseden şikâyetçi olmadığını iddia etti. Katırcı’nın avukatlığına atandığını öne süren avukat Serhan Çınar da aynı iddiada bulundu.

Çınar dün tanık kürsüsüne çıkarak, “Turgut Katırcı Halil Falyalı’dan şikâyetçi değil. Arabaları, paraları ve havaleleri kendi isteğiyle yaptığını söyledi” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten polis ise Katırcı’nın avukat istemediğini, şikayetçi olduğunu söyledi.

Suç ortağı İskele’de görüldü

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı’nın 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortağı M.S. isimli aranan şahsın oyun kartına fazladan para yükleyerek, bu yolla 140 bin dolar çaldığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili aranan M.S. isimli şahsın İskele’de görüldüğünü, aracının ise park edilmiş şekilde Karaoğlanoğlu’nda tespit edildiğini vurguladı. İncelenecek kamera görüntüleri ve evraklar bulunduğunu kaydeden polis, Katırcı’nın 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güvenlik şefi doğduğuna pişman etti

Katırcı’nın ardından Les Ambassadeurs Casino’nun güvenlik şefi Aktaş da duruşmaya çıkarıldı. Polis, 7 Ekim 2021 tarihinde Les Ambassadeurs Casino’da yaşanan olayda Halil Falyalı’nın hırsızlık yaptığı gerekçesiyle casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurarak, “Keserim seni, benim paramı vereceksin” diyerek, tehdit ettiğini söyledi.

Polis, daha sonra Sedat Aktaş’ın H.A. isimli şahsın talimatıyla iki kişiyle birlikte Turgut Katırcı’yı yanına alıp kendisine ait araçla, aracının park edildiği yere gittiğini söyledi. Polis, Aktaş’ın ve yanındaki iki aranan şahsın Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını, daha sonra Hüseyin Şişman isimli tasdik memuruna gittiklerini ifade etti. Polis, Aktaş’ın noterde Katırcı’ya vekaletname imzalattığını açıkladı.

140 bin dolarlık senet söz konusu

Soruşturmayı yapan polis, Aktaş’ın daha sonra Katırcı’yı casinoya geri götürdüğünü, cep telefonunu alarak, bankacılık işlemiyle hesabından 16 bin 400 lirayı birçok hesaba aktardığını belirtti.

Polis, zanlının ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı.

Zanlının yanındaki iki kişiyle birlikte Katırcı’nın eşinin Mazda marka aracı da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, beraberindeki kişilerle Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin lira nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Alınan araçtan biri bulundu

Polis, zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Polis memuru, bu süre içerisinde 8 kişiden ifade aldıklarını, zanlıdan alınan iki araçtan birinin Girne’de bulunduğunu söyledi.

4 kişi firarda

Ayrıca Turgut Katırcı’nın ifadesinde söylediği senetlerin varlığını teyit edici mesaj tespit ettiklerini de açıkladı.

Polis memuru; Halil Falyalı, Türkistan Gülce ve Serkan Beyar ile ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsın arandığını belirtti. Polis, borç senetlerini Beyar’ın otelde hazırladığına dair tespit yaptıklarını, Turgut Katırcı’nın banka hesaplarından birçok hesaba para aktarıldığını, bununla ilgili soruşturma da yapıldığını ifade etti.

Polis, zorla alındığı iddia edilen aracın, imzalatılan 14 senedin, el konulan 12 bin lira nakit paranın arandığını belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunmadan ilginç iddialar

Zanlının avukatı Mustafa Asena, tutukluluk süresine itiraz ederek, bazı iddialarda bulundu. Asena, Turgut Katırcı’nın Halil Falyalı’dan şikayetçi olmadığını öne sürdü. Asena, polisin Katırcı’yı baskı altına aldığını, ayrıca ne avukatla ne de eşi P.K. ile görüştürmediğini iddia etti. Asena, eşi P.K. tarafından tutulan avukat Serhan Çınar’ın da Katırcı ile görüşmesine izin verilmediğini iddia etti. Asena, Turgut Katırcı’nın avukat istemediğine dair yazının da polis tarafından yazıldığını ileri sürdü.

Asane, iddialarını şu şekilde sürdürdü:

Katırcı’nın karısı poliste tutuluyor, sırf mahkemeye gelip tanıklık etmesin diye. Falyalı’nın evi, ofisi, oteli arandı ancak bir şey bulunamadı.

Çınar: Katırcı’nın eşi beni avukat olarak tuttu

Mustafa Asena daha sonra avukat Serhan Çınar’ı tanık kürsüsüne çıkardı. Çınar, Turgut Katırcı’nın bir tanıdığı aracılığıyla avukatlık görevini üstlenmek istediğini, zanlının tutuklu olduğu Boğaz Karakolu’na gittiğini, ancak avukat istemediğini söyleyince oradan ayrıldığını dile getirdi.

Çınar, daha sonra Katırcı’nın eşi P.K.’nin kendisini avukat olarak tayin ettiğini, birlikte tekrar Boğaz Karakolu’na gittiklerini ve bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şikayetçi olmadığını söyledi

Çınar, görüştüğü Katırcı’nın, Halil Falyalı’dan şikâyetçi olmadığını söylediğini iddia etti.

Çınar iddialarını şu şekilde sürdürdü:

“Turgut Katırcı bu suçu işlediğini söyledi ama 140 bin dolar değil, 400 bin TL aldığını ifade etti. 400 binin yarısını ise arkadaşının aldığını söyledi. Katırcı, ‘Halil abiden şikayetçi değilim. Ben 15 bin lira nakit parayı kendi isteğimle verdim. Çünkü onlara borcum vardı. Banka hesabından da kendi isteğimle 28 bin lira havale ettim. Arabalardan birini de verdim ancak diğerinin üzerinde ipotek olduğu için vekâletname imzaladım. Geri kalan borç için bir banka hesabı verirlerse yavaş yavaş öderim’dedi. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı Mustafa Asena ile temasa geçtim, Katırcı’nın borcunu ödemek istediğini bildirdim.

Yaptığım görüşmeyi Katırcı’ya aktarmak için polise gittiğimde haksız muameleyle karşılaştım. Polis beni alıkoyarak, tutuklu olduğumu söyledi. Ancak öğrendim ki yargıç emir vermemiş. Bunu öğrenince karakoldan ayrılmak istedim bu kez polisle karşı karşıya geldik.”

Çınar, çıkan tartışma sonucu tanıklara müdahale ettiği, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle aleyhine dava okunduğunu söyledi.

Bir tanık daha dinlendi

Çınar’ın ardından U.U. isimli şahıs da tanık olarak dinlendi. U.U. Serhan Çınar’ı aradığını, Turgut Katırcı’ya avukatlık yapmasını istediğini söyledi. Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, Aktaş için talep edilen 8 günlük ek süreye onay vermedi. Mahkeme, zanlının tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.