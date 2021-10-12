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Veli kafayı yedi

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Yolda yürüyen kızın kalçasını sıkmakla suçlanan adam mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı

Veli kafayı yedi
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Lefkoşa’da yolda yürüyen genç kızın kalçasını elleyerek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Veli Karakuş (52) şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. 
Duruşmada güvenlik kameralarının incelendiği, taciz olayının görüldüğü belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis, olayın 10 Ekim 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında Surlariçi’nde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının Lokmacı Kara Kapısı yanında faaliyet gösteren bir restoranın önündeki yol içerisinde yürümekte olan R. A.’nın (K-23) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, kamera kayıtlarında olayın görüldüğünü ve zanlının tespit edildiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. 
Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  

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Soruşturma tamamlandı
Soruşturma tamamlandı
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