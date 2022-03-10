Tehditler havada uçtu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin yol edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Erhürman, “Bir halkı yok etmek istiyorsanız, özgüvenini yok edersiniz ve gerisi gelir. Bu halkın özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Belediye reformunun sadece belediye sayılarının azaltılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Erhürman, tüm beldelerde çalışmalarına devam ettiklerini de söyledi.

Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Erhürman, bu konuda bir emsal oluştuğunu kaydetti. Bir önceki dönemde de bu dönemde de UBP’nin kendi içinden “fire” verdiğini söyleyen Erhürman, “Mesele Zorlu Bey’in şahsında değildir. Siz kendi içinizde bütünlüğü sağlarsınız, sonra muhalefetten oy talep edersiniz. Milletvekili arkadaşlarınız, başbakana karşı sorun hissediyorsa ve olumsuz oy kullanacağı kokusu çıkmışsa, muhalefetten onların yerini tamamlamasını beklemeniz doğru değildir” diye konuştu.

Söz konusu durum hakkında birçok kez emsal yaratılmaması için vurgu yaptıklarının altını çizen Erhürman, “Bunlar devamlılığı olan şeylere dönüşür, ara seçim meselesinin pas geçilmesinde de böyle olmuştur” dedi.

“Meclise bir leke daha eklenmiş oldu”

Ara seçim yapılmamasının kötü emsal teşkil edeceğini birçok kez tekrarladıklarına dikkat çeken Erhürman, Meclis tarihine bir de bu lekenin eklenmiş olduğunu savundu.

Meclis Başkanlığının sembolik bir makam olduğunu dile getiren Erhürman, orada bile saatlerce oy atıldığını, dördüncü turda tehditlerin adeta “havada uçuşması” sonucu belirlendiğini kaydetti.

“Burada bir Anayasa var”

Belediye seçimlerinin ertelenip ertelenemeyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, “Burada bir Anayasa vardır. Birileri artık Anayasanın, Anayasa olduğunu fark etsin. Yeterince paspas edildi” dedi. Anayasanın “dört yılda bir seçim yapılır” dediğinin hangi anlama geldiğini herkesin bildiğine dikkat çeken Erhürman, “Nasıl olur da o dördüncü yılın herhangi bir ayı anlamına geliyor bu? Anayasa bu kadar açıkken, seçimleri başka aya mı denk getireceğiz?” diye sordu.

“Reform, belediye sayısını azaltmaktan ibaret değildir”

Anayasayı ihlal etmeyi artık herkesin aklından çıkarması gerektiğinin altını çizen Erhürman, Sayın Ersin Tatar’ın da “seçimlerin Haziran ayında yapılması gerekir” sözlerini hatırlattı.

Belediyeler reformu yasası hazırlanacaksa, bunun bütün yasa olduğunu vurgulayan Erhürman, “Yerel yönetimler reformunu, belediye sayısını azaltmaktan ibaret gören zihniyet külliyen yanlıştır. Yerel yönetimler reformu esas itibarıyla yerel yönetimlerin mali kaynaklarıdır, yetkileridir, sorumluluklarıdır ve özerklikleridir” dedi. “Gerçek reform, belediyelerin yerinden demokrasiyi ve yerinden yönetimini hayata geçirmesinin mevzuat olanaklarını yaratmaktır” diyen Erhürman, söz konusu durum hakkında, şu anda sadece “beyanat fırtınası” yaşandığını kaydetti.

“Halkın gerçek gündeminin dışına çıkmasınlar”

Erhürman, boşu boşuna halkın gerçek gündeminin dışına çıkılmaması gerektiğine işaret eden Erhürman, belediye seçimleriyle ilgili yoğun olarak tüm beldelerde çalışmalarına devam ettiklerini de vurguladı. Bir ay içerisinde tüm adaylarının netleşebileceğini söyleyen Erhürman, çalışmaların devam ettiğini yineledi. Zamlarla ilgili de konuşan Erhürman, bu zamların hepsinin aynı kategoride olmadığını vurguladı. Elektrik zammının, akaryakıt zammıyla aynı olmadığını ifade eden Erhürman, zamların 2019’dan beri UBP hükümetlerinin, bu ülkedeki yapılması gereken işler yapılmadığı için gelen zamlar olduğunu belirtti. Her gün aynı hataların tekrarlanmaya devam edildiğini kaydeden Erhürman, “KIBTEK ile ilgili hiçbir şey yapmadılar. KIBTEK’i borç yüküne sokup faizleri de halka ödetiyorlar” dedi.