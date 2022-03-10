Her zaman yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesinde yaşayan şehit aileleri, Faris ve Karaderi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda; cephelerde şehit düşen soydaşlarımızın birer kahraman olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; bu adada barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşıyorsak bunun, şehitlerimizin sayesinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan sahibi olmak kolay bir şey değildir. Kıbrıs Türkü olarak çok acılar, göçler yaşadık, şehitler verdik. Bu duyguları sizinle paylaşmak benim görevimdir. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanındayız” dedi.

Şehitlerimizin manevi huzurunda ailelerine olan şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Tatar çifti Antalya yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar’la birlikte, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere bu sabah Antalya’ya gidiyor.

“Devletten ve egemenlikten vazgeçilemez”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malya/Bağlarbaşı Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının azınlık olmayacağını, devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğini” belirtti.

