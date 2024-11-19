İçti, sürdü

Lefkoşa’da, park halinde bulunan 3 araca çarpan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan Nijeryalı Emperor Divine Iwu’nun (24) KKTC ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kaza esnasında 215 miligram alkollü olduğu tespit edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 15 Kasım saat 19.00 sıralarında Şht. Münür Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis, 215 miligram alkolün etkisi altında olan sürücü Emperor Divine Iwu’nun yönetimindeki JY 449 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada İktisat Bankası önlerinde, yolun sağında park halinde bulunan PV 964 plakalı aracın arka kısmına çarptığını belirtti. Polis, zanlının durmayıp kaza yerinden kaçarken, Şht. Yılmaz Yolcu Sokağı'na dönüşe geçtiğimi ve İlker Doğramacıoğlu'nun (E-29) içinde bulunduğu park halindeki HN 040 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptığını açıkladı.

Polis, JY 449 plakalı aracın kontrolden çıkarak, yolun solundaki banket içerisinde yine park halinde bulunan CH 563 plakalı araca çarpıp durduğunu açıkladı.

Polis memuru, geriye doğru savrulan CH 563 plakalı aracın da, bir evin bahçe kapısına, duvarında ve gerisinde banket içerisinde park halinde bulunan VL 390 plakalı araca çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu yaralanan HN 040 plakalı araç sürücüsü İlker Doğramacıoğlu’nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından gözetim altına alındığını açıkladı. Polis, Doğramacıoğlu’nun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan JY 449 plakalı araç sürücüsü Emperor Divine Iwu tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Aracı izinsiz aldı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının KKTC ehliyetinin olmadığını, ayrıca aracı mal sahibinden izinsiz kullandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.