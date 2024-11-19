‘Bizi ülkemize gönderin’

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giden ancak sığınmacı izni alamayan Suriye uyruklu Ahmed Kaddur Esmen, Saban Ahdulvahah ve Rıdvan Cuma çareyi KKTC’ye geri dönmekte buldu.

Gece yarısı kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen 3 Suriyeli, polise giderek teslim oldu, ülkelerine gitmek için yardım istedi.

“Askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal” suçundan tutuklanan zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 18 Kasım 2024 tarihinde saat 01.45 sıralarında Lefkoşa'nın Küçükkaymaklı bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Demirhan Karakoluna gelerek, teslim olduklarını ve ülkelerine gitmek istediklerini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu ve KKTC'de bağ ve bağlantıları bulunmadığını belirtti.

Polis, zanlıların davaları görüşülünceye deyin 2 ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise ailelerinin yanına gitmek istediklerini belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

