Lanet yağdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki sabah iğrenç bir olay yaşandı. Serkan Cildan isimli taksi şoförü, bir eğlence mekanından aldığı 19 yaşındaki alkollü bayan müşterisini bir otel odasına götürdükten sonra, önce cinsel saldırıda bulundu, ardından zorla tecavüz etti. Genç kadının şikayeti üzerine Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alınan Serkan Cildan, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 17 Kasım saat 05.05’te, Gazimağusa’da bir eğlence mekanından aldığı, Lefke’de sakin 19 yaşındaki genç kadını, bir otele götürerek, konu otelin 411 numaralı odası içerisinde, bahse konu kadının göğüslerini sıkarak cinsel saldırıda bulunduktan sonra, zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı.

Kıyafetleri emare alındı

Zanlının, aynı gün şikayet üzerine tespit edildiğini ve evinde arama yapıldığını belirten polis, olay esnasında giydiği kıyafetlerin emare alındığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadelerin ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.