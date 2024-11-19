Mahallenin namusu kurtuldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından açıklama yaptı.

Meclis Başkanlığı konusunun bir krize dönüştüğünü ifade eden Erhan Arıklı, krizin 15 Kasım törenlerini de etkilediğini belirtti.

Öztürkler’in ilk turda 27 oy ile seçimi kazandığını anımsatan Arıklı, “Böylece mahallenin namusu kurtulmuş oldu” dedi.

Arıklı, “Sevgili Ziya Öztürkler istifa etti. UBP Grubu toplandı. DP ve YDP’nin de görüşleri alınarak Ziya Öztürkler yeniden aday gösterildi.

Neyse ki korkulan olmadı. Sevgili Ziya Öztürkler 27 oy ile seçimi kazandı. Böylece mahallenin namusu kurtulmuş oldu” dedi.