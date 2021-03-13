Artık federasyon modeli çöktü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Durali Elal başkanlığındaki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıslı Türkler için egemenliğin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Yıllardır hiç bu kadar emin bir şekilde kendi devletimizi savunma noktasında olmadık. Şimdi artık kesin bir siyaset izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve mutabakatı içerisinde izlediğimiz yolda geri adım atmamız söz konusu değildir” dedi.

“Artık federasyon modeli çökmüştür. Artık biz yan yana yaşayan iki devletin egemenliğine dayalı bir iş birliğini öneriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin enerji, çevre gibi birçok konuda iş birliği yapmasıyla tüm tarafların kazançlı çıkacağını ifade etti.

“Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir”

Atatürk’ün “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir” sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkler için egemenliğin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemini yineledi.

Kıbrıs Türk halkının, ayrı halk olarak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın egemen parçası olmasını istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmî toplantısında yeni fikirleri anlatmak için gideceklerini söyledi.

“Vakıfların ulvi görevleri var”

Vakıfların ulvi görevleri bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta vakıfların da haklarının olduğunu ve adalet temelinde bu konunun görüşüleceğini söyledi.

Elal’den Tatar’a destek

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanı Durali Elal ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte izlediği politikanın devlete özgürlük vereceğinin müjdecisi olduğunu kaydederek destek belirtti.

“İstiklal Marşı bizim için de kutsaldır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921’de ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100’üncü yaşını kutladı.

Tatar, yayımladığı mesajda, “İstiklâl Marşı, acıda, kederde ve sevinçte her zaman birlikte olduğumuz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu için olduğu kadar Kıbrıs Türk halkı için de kutsaldır” dedi.

Üst Koordinasyon Kurulu toplandı

Öte yandan Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi görüşmesi ve güncel konular ele alındı.

Yapılan açıklamaya göre; iki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak katıldı.

“İnsanlar arası ayrımcılık kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve beraberindekileri kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı ziyarette, Güneyde ve İngiliz üslerinde çalışıp emekli olanların yaşadığı mağduriyetleri Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı. Edip, Rum Yönetimi tarafından yapılan muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu da kaydetti.