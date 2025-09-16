‘Sağlık sorunu vardı’

Kuzeydeki Rum mülklerinin satışını yapmakla suçlanan ve 7 Haziran 2024 tarihinden beri Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan İsrail asıllı işadamı Simon Aykut’la ilgili duruşma dün Lefkoşa’daki Rum mahkemesinde gerçekleşti.

Dünkü duruşmada; Simon Aykut’u Derinya sınır kapısında tutuklayan Rum polis memuru Sofronis Sofroniou ifade verdi. Sofroniou ifadesinde, 7 Haziran 2024 günü saat 14.40'ta kendisine Portekiz pasaportu veren Simon Aykut'un sağlık sorunundan söz ettiğini aktardı. Aykut'un içinde bulunduğu aracın plakasının polisin ‘Stop’ listesinde yer aldığını, bu yüzden tutuklandığını aktaran Rum polis memuru saat 15.45'te iki polisin daha Aykut'u götürmek için sınır kapısına geldiğini söyledi.

Sofroniou daha sonra savunma avukatı Maria Neophytou tarafından çapraz sorguya alındı. Avukat, Aykut'un pasaportunu işlerken bilgisayar ekranında tam olarak ne yazdığını ve tutuklama kararının ne zaman "ellerine ulaştığı" sordu.

Neophytou, Aykut'un pasaport numarasının tutuklama emrinde ve kendi pasaportunda neden farklı yazıldığını sorunca, Sofroniou, yazarken "muhtemelen yanlış numarayı girdiğini" söyleyerek, bu farklılığı "tipografik hata" olarak nitelendirdi.

Duruşmanın geri kalan bölümünde, Aykut'un şirketi Afik Grubu tarafından geliştirildiği iddia edilen arazilerin 1974 öncesi kayıtlı sahiplerinin yakınları bilgi verdi. Bu kişiler, mahkemede arazileri ve arazilerine yapılanlar hakkında bilgi verirken, Aykut'un kuzeydeki Kıbrıs Rum topraklarında 43 milyon Euro değerinde mülk geliştirip sattığını iddia etti.

Mahkeme bir sonraki duruşmanın 22 ve 29 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

