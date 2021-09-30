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Sahte emlakçı

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Kendisine ait olmayan daireyi 3 farklı kişiye kiralayan Hüseyin Şanverdi 22 bin lira götürdü

Sahte emlakçı
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Girne’de ev kiralamak isteyen 3 öğrenciyi dolandıran Hüseyin Şanverdi, şikâyet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, bir evi aynı anda üç kişiye kiralayarak, 22 bin 400 TL para aldığı belirtildi. 
Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Şanverdi’nin 9-18 Eylül tarihleri arasında kendisini emlakçı olarak tanıttığını, kiralık olmayan bir daireyi üç kişiye kiralayacağı vaadinde bulunarak 22 bin 400 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine zanlının önceki gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.
Mahkeme, 3 bin nakit teminat yatırması, bir kişinin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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