Şaka gibi ölüm

Hüseyin ÇİÇEK
Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da çiçekçi dükkânı işleten 46 yaşındaki İsa Akar arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.
Akar’ın önceki gün serada çalıştığı sırada arı soktuğu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akar’ın yolda kalbinin durduğu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldığı kaydedildi.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Akar’ın dün saat 11.00 sıralarında yaşamını kaybettiği öğrenildi.
Evli olduğu öğrenilen Akar’ın cenazesinin bugün Minareliköy’de defnedileceği belirtildi.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim