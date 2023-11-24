Şaka yapmış

Lefkoşa’da gündüz vakti üstelik bir ilkokulun çok yakınında mastürbasyon yaptığı tespit edilerek tutuklanan Pakistan uyruklu Danyal Asghar’ın polise verdiği ifade pes dedirtti. Zanlının ifadesinde arkadaşıyla görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını gösterdiğini söylediği açıklandı.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının müstehcen fiili bölgedeki bir ilkokula çok yakın bir mesafede işlediğini, o saatlerde çocukların okul avlusunda olduğunu, zanlıyı görüp şikayetçi olan kişinin ise çocuğunu okuldan almaya giden bir ebeveyn olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde bir arkadaşı ile görüntülü konuşurken, şaka olsun diye cinsel organını çıkarıp, ona gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

