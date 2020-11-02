Öncelik HP

Suna ERDEN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık için yarışan ve ilk turu birinci sırada tamamlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu yapılacak ikinci turu da kazanması ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi halinde önceliğinin Halkın Partisi (HP) ile yeni bir koalisyon denemesi olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan Sucuoğlu, ikinci koalisyon seçeneğinin CTP olduğunu belirtirken, erken seçime sıcak bakmadığını vurguladı. Seçenekler arasında ‘Karma Hükümet’ ve ‘Teknokrat Hükümet’ formüllerinin de bulunduğunu anlatan Sucuoğlu, önceliğinin 2021 yılı bütçesi olduğunu kaydetti.

4 seçenek sundu

Bakan Sucuoğlu, ilk olarak Halkın Partisi (HP) ile bir hükümet kurma arayışına gireceğini ifade etti. Sucuoğlu, HP ile hükümet kurulamaması halinde ikinci adresin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olacağını açıkladı. Sucuoğlu, CTP ve HP ile bir sonuca varılmaması durumda 3’üncü seçeneğin karma, 4’üncü seçeneğin ise teknokrat hükümet formülü olacağını kaydetti.

Sucuoğlu, “Eğer bu dört seçenekten hiçbiri olmazsa o zaman en kısa sürede erken seçime gidilir” dedi.

Bakan Sucuoğlu, erken seçime pek sıcak bakmadığını dile getirerek, şunları ifade etti:

“Coronavirüs salgını dolayısı ile ekonomimiz oldukça kötü etkilendi. Otelciler, yükseköğrenim bitmiş durumda. Ayrıca inşaat sektörü de darbe yedi. Ve bu üç sektöre bağlı en az 60 farklı sektör de kötü etkilendi. Bizim şimdi en büyük sorunumuz ekonomidir. Halkın şu anda tek derdi geçim sıkıntısıdır.

Biz siyasiler olarak bunu düşünmeliyiz. Bir an önce hükümeti kurup ekonomiyi iyileştirmek için adım atmalıyız. Halkın da önceliği budur. Halk da seçim istememektedir. Şu anda mecliste 50 kişi bulunmaktadır. Mutlaka bir hükümet formülü çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama eğer olmazsa son çare erken seçimdir. O zaman mecburen erken seçime gitmek zorunda kalacağız.”

İlk iş bütçe

Sucuoğlu, Başbakan olması halinde ilk icraatının bütçe ile ilgili adım atmak olacağını dile getirdi. Sucuoğlu, şöyle devam etti: “İlk işim bütçe olacak. Türkiye ile en kısa sürede temasa geçip, bütçe konusunda destek alıp, en az açıkla 2021 bütçesini hazırlamaya çalışacağım. Şu anda salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyor olsak da elimi taşın altına koymaktan korkmuyorum. Ülkem için gereken her şeyi yapmaya hazırım. Anavatan Türkiye’nin maddi olarak desteğini sürdüreceğini düşünüyorum. Türkiye ile birlikte salgının neden olduğu yaraları sarmaya çalışacağım.”

Parti güçlendirilecek

Bakan Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı olması halinde ise partiyi bütünleştirmeye yönelik çalışmalar yapacağını dile getirdi.

Sucuoğlu şunları söyledi: “UBP örgütlerinin tekrar ele alınması şart. UBP akademisi kuracağım.

Bu akademi her hafta ilçelerde bilgilendirici eğitimler verecek. Eğitimlerde ülke ve dünyadaki gelişmelerin yanı sıra UBP ile ilgili farkındalık yaratacak bilgiler verilecek. ‘Neden UBP’liyiz. Partinin ülkedeki yeri nedir’ gibi konularda katılımcılar bilgilendirilecek. Bu konuda partimizin büyüklerinden ve parti mensubu akademisyenlerden destek alınacak.

Ayrıca partimize yakışır bir genel merkez için de adım atılacak. Daha önce bir girişim olmuştu ancak parti içi gerginliklerden dolayı yarım kalmıştı. Kısacası UBP’nin örgütsel yapısını güçlendirecek tüm girişimler yapılacak, adımlar atılacak.”

UBP Genel Başkan adayı Sucuoğlu, kurultayı bir şölene çeviren, birlik ve bütünlük duygusunu yücelten tüm üyelere ve tüm adaylara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.