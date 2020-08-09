Yerinde öneri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Beyrut’ta meydana gelen korkunç patlama neticesinde Lübnan’ın en büyük limanının devre dışı kaldığını anımsatarak, Gazimağusa Limanı’nın Lübnan’a açılması gerektiğini söyledi.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada; patlama neticesinde Lübnan ve bölge ülkeleri için çok büyük bir öneme sahip olan bu limanın devre dışı kalması Lübnan ekonomisini de çıkmaza sokacağına işaret ederek, Fransa lobisinin fırsattan istifade Lübnan’da bir imza kampanyası açtığını ve Lübnan’ın 10 yıl süre ile Fransa’ya bağlanması için gayret gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir jest yaparak Mersin Limanı’nı Lübnan’ın kullanımına açtığına dikkat çeken Arıklı, KKTC’nin de aynı şekilde Gazimağusa Limanı’nı Lübnan’ın kullanımına tahsis etmesi gerektiğini, böyle bir jestin ekonomik, sosyal ve siyasi birçok getirisi olacağını vurguladı.

Arıklı, hükümetten bu konuda gerekli adımları atmasını istedi.

Kurultay için tüm hazırlıklar tamamlandı

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’nin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştirdiği Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Verilen bilgiye göre; bugün saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.

YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Parti Meclisi üye sayısının artış gerekçesini şöyle açıkladı;

“Bilindiği gibi 2 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu seçimlere oldukça iddialı hazırlanıyoruz. 350 kişilik seçim komitemiz pandemi öncesi oluşturulmuştu. Bu ekip pazartesinden itibaren sahada olacak. Ayrıca Parti Meclisi üye sayımızı da artırarak bu ekibe taze bir güç daha kazandırmış oluyoruz. Böylece en az 500 kişi ile sahada olacağız. Gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmayacağız. Seçimli Olağan Kurultayımız zaten Mart ayında yapılacak. Ne kadar çok kişi ile sahada olursak o kadar iyi olacak diye düşünüyoruz” dedi.

Kurultaya Türkiye’den herhangi bir siyasi parti davet edilmezken, KKTC’de Mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler davet edildi.