İçerik gizleniyor

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Maraş’ın “kolonize edilmesi” planlarının önüne geçilmesiyle ilgili B planını görüştüğünü açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre; “Astra”ya açıklama yapan Yoannu, bir B planının bulunduğunu; ancak sözde “Maraş Belediyesi”nin, “kolonizasyon” gibi bir eylemin önüne tek başına geçemeyeceğini söyledi.

Yoannu, AB, ABD ve Rusya gibi ülkelerin Türkiye’ye, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına uyması için baskı yapması gerektiğini; ancak şu anda bu yönde bir niyetleri olmadığını kaydetti.

Sözde “Maraş Belediyesi”nin KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ve Kıbrıs Türk toplumu liderliğine kimin oturacağına odaklandığını belirten Yoannu, şayet koltuğa Ersin Tatar gibi birisi oturursa, bunun “mezar taşı” olacağını, çünkü herhangi bir uzlaşı sağlanmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Bu arada Alithia gazetesi de, sözde “Maraş Belediyesi”nin 13 Ağustos’ta, Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde “anti-işgal etkinliği” düzenleyeceğini yazdı.

Haberde, etkinliğin “Güneşsiz Olmaz” ismi altında gerçekleşeceği belirtilirken, saatiyle ilgili detay yer almadı.