Kuzeyde 4, güneyde 11 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 522, Güney Kıbrıs’ta 3 bin 314 test yapıldı. Kuzeyde 4, güneyde ise 11 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayısı bin 233’e, Kuzey Kıbrıs’ta ise 169’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 522 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların hava ve deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

KKTC’de Corona’da son durum

Dün yapılan test sayısı: 1522

Dün saptanan pozitif vaka: 4

İyileşip dün taburcu edilen vaka: 0

Dün kaybedilen vaka sayısı:0

Toplam test sayısı- 81.341

Toplam vaka sayısı: 169

Toplam taburcu edilen vaka sayısı:137

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 28

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta Sayısı:0

Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saat içerisinde yapılan 3 bin 314 test sonucunda 11 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Rum haber kaynakları, vakalardan dördünün kendi isteğiyle test yaptırdığını ve bunlardan ikisinin yakın dönemde yurtdışından geldiğini, birinin işçilere yapılan 10 bin tarama testi kapsamında tespit edildiğini, altısının da pozitif vakalarla temaslı olduğunu ve bunlardan dördünün de bir süre önce ABD’den gelen pozitif vakayla temaslı olduğunu duyurdu. ABD’den gelen pozitif vakanın bugüne kadar 30 kişiye Coronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayısı bin 233’e ulaştı.