Sarayönü Meydanı’nda ücretsiz PCR testi yapıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kolan Hastanesi iş birliği ile dün Surlariçi bölgesinde ücretsiz PCR testi yapıldı.

Sarayönü Meydanı’nda 09.00-17.00 saatleri arasında yapılan testlere yoğun ilgi oldu.

Surlariçi bölgesinde dün saat 17.00’ye kadar 516 kişinin test yaptırdığı belirtildi. Ücretsiz test uygulamasının bugün de devam edeceği açıklandı.

Diyalog’a konuşan Kolan Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Filiz Çakar, vatandaşların test yaptırmaları için oluşturulan tarama noktalarına gelmeleri çağrısında bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bölgede görevli zabıtaların kontrolünde düzenli bir şekilde testlerin yapıldığını vurgulayan Çakar, yüzlerce kişinin test yaptırdığını söyledi. Çakar, ücretsiz test uygulamasının bugün de devam edeceğini, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacağını ifade etti.