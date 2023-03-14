Şarj aleti çaldı

Kılıktan kılığa girerek insanları kandırıp, paralarını alan ve bu suçlardan dolayı defalarca hapis yatan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.

Zanlı bu kez Lefkoşa’da bir telefon satış mağazasından bin 100 lira değerindeki şarj aleti alıp, parasını ödemeden alıp götürdü.

Şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlının sahtekarlık suçlarından 8 ayrı davası olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 23 Şubat 2023 tarihinde saat 16. 00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren Flytech isimli telefon satış mağazasından bin100 TL değerindeki taşınabilir şarj aletini satın alacağını söyleyip, kutusundan çıkardığını söyledi. Polis, zanlının para almak için aracına gideceğini söyleyip, mağazadan dışarı çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirtti. Polis memuru, şikayetin 9 Mart 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının önceki gün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlının sahtekarlıkla para temini suçlarından 8 ayrı meselesi olduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.