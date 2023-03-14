Yoğun bakımda

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın Balıkesir köyünde benzeri görülmemiş bir durum yaşandı. Çiftlik sahibi 57 yaşındaki Erkan Oraç, sattığı atı yeni sahibine götürmek için araca bindirmeye çalışırken, atın çifte atması sonucunda dengesini kaybedip yere düştü ve parke taşlarına çarptı.

Ağır yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Erkan Oraç yoğun bakım servisine alındı. Oraç’ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Balıkesir’deki at çiftliğinin bir çalışanı ise Diyalog muhabirine olayla ilgili bilgi aktardı.

Erkan Oraç’ın at çiftliği işlettiğini ve alım-satım işi yaptığını belirten çiftlik çalışanı, atlardan bir tanesinin satıldığını söyledi. Satılan atı yeni sahibine götürmek için araca bindirmeye çalışırken, atın çifte attığını ve Oraç’ın yere düşerek parke taşlarına çarptığını belirten çiftlik çalışanı, bu durumun herkesi üzdüğünü söyledi.